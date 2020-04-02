Сеул, , 11:49 — REGNUM В 2020 году министерство объединения Южной Кореи пообещало выделить $5,73 млн для оказания помощи КНДР. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства.

По их словам, в декабре прошлого года представители министерства приняли решение выделить $5 млн для проекта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по оказанию медицинской помощи детям и роженицам Северной Кореи.

Известно, что в конце прошлого года власти страны перечислили ВОЗ $1 млн, оставшиеся $4 млн будут перечислены в текущем году.

Помимо этого, через Красный крест планируется выделить еще $1,7 млн для реализации трех проектов по ликвидации последствий тайфуна «Линлин».

По данным Управления по координации гуманитарных вопросов ООН, в текущем году 60% от общего объёма помощи КНДР придется на Южную Корею. Власти Швейцарии намерены оказать поддержку в размере $2,13 млн, а Германии — $670 тыс.

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