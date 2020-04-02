Амстердам, , 11:44 — REGNUM Депутаты нижней палаты парламента Нидерландов в ходе дебатов 1 апреля поддержали решение правительства о продлении экстренных мер до 28 апреля. Вместе с тем ряд депутатов поставил вопрос о дополнительных мерах. Премьер-министр Марк Рютте заявил, что в этом нет необходимости.

Лидер Партии труда Лодевейк Ашер потребовал уточнить, когда правительство объявит о наступлении третьей, кризисной, фазы в работе реаниматологии. Кроме того, он вместе с лидером партии «Зелёные левые» Йессе Клавер поставил вопрос о полном запрещении церковных служб. В настоящий момент разрешено проведение религиозных мероприятий при условии присутствии на них не более 30 человек.

Министр здравоохранения Хуго де Йонге в ответ заявил, что он не может сказать, когда наступит кризисная фаза в реанимации. Сейчас в министерстве разрабатываются условия, при которых может быть принято решение об объявлении кризисной фазы.

В свою очередь, Рютте заявил, что необходимости в более жёстких мерах нет. Он указал на то, что гарантированная конституцией свобода вероисповедания делает невозможным запрещение проведение церковных служб. По его словам, правительство рассматривает вопрос о принятии мер в связи с возможным потоком немецких туристов в пасхальные выходные, а также по поводу пассажиров авиарейсов, прибывающих из Нью-Йорка. Сейчас прибывающие в аэропорт «Схипхол» пассажиры не проходят медицинского осмотра.

До 26 апреля правительство примет решение о возможных дополнительных мерах либо о частичной отмене ныне действующих антивирусных мер. Рютте отказался дать какие-либо обещания о возможном увеличении зарплаты для медицинских работников, учителей и полицейских по завершении коронакризиса. Вместе с тем он отметил, что те, кто надеется на возвращение мира в том виде, каким он был до коронакризиса, питают иллюзии.