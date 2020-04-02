Запорожье, Украина, , 11:33 — REGNUM Сотрудники скорой помощи Запорожской области записали видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщило 2 апреля издание Strana.ua.

«Мы возмущены приказом нового министра Степанова (министра здравоохранения Максима Степанова — ИА REGNUM) №759, там исключены работники службы скорой помощи, которые находятся на передовой борьбы с инфекциями… исключены из списков по повышению зарплаты», — сказано в обращении.

Медики призвали к справедливости и отметили, что в противном случае с подобными обращениями скоро выступят работники экстренной медицинской помощи со всех уголков Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский предложили отправить бригаду украинских врачей в Италию для приобретения опыта борьбы с коронавирусом.

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