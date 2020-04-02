Тбилиси, , 11:31 — REGNUM Помочь вернуться в Грузию гражданам страны, которые не могут прилететь на родину, можно без политических акций. Таким образом премьер-министр Грузии Георгий Гахария ответил 1 апреля в эфире телеканала «Имеди» на заявления экс-президента страны Михаила Саакашвили.

Из-за того, что страны закрыли свои границы на фоне пандемии коронавируса, в Европе продолжают оставаться грузинские граждане, которые выехали до обострения обстановки. Гахария отметил, что согласовать рейс самолета, который заберет их, можно сделать в управлении авиации в течение получаса.

«Вместо того, чтобы заниматься политическим жеманством и писать письма в правительственную администрацию, бизнесмен или политик, может просто сообщить нашим гражданам, что для них готов рейс из любого города», — сказал грузинский премьер-министр.

Напомним, ранее Саакашвили разместил на своей странице в соцсети Facebook обращение к правительству Грузии с предложением помочь возвращению застрявших в Европе грузинских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля в Тбилиси прибыли самолет, на борту которого из Нидерландов вернулись 179 человек.