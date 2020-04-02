Киев, , 11:25 — REGNUM Россия сейчас пытается воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы отменить западные санкции, заявил вечером 1 апреля в интервью ряду телеканалов экс-президент Украины, действующий депутат Верховной рады Петр Порошенко.

По его словам, попытки России отменить эти санкции доказывают только то, что на самом деле санкции оказались весьма эффективны.

«Это на самом деле является подтверждением, что наша программа применения санкций против России за оккупацию эффективная и действует. Где разговоры России о том, что санкции им не страшны? Нет, на коленях ползают и просят — снимите санкции», — заявил Порошенко.

Он также сообщил украинцам, что из-за нынешнего нефтяного кризиса у России «физически не остается денег».

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита G20 призвал ввести мораторий на санкции в вопросе гуманитарных поставок. В ответ в украинском МИД «включили все дипломатические двигатели», чтобы противостоять этой кампании России, и заявили, что санкции никакого отношения к пандемии не имеют.