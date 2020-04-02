Бишкек, , 11:23 — REGNUM В ночь с 1 на 2 апреля сотрудники правоохранительных органов Киргизии задержали 99 граждан, нарушивших режим комендантского часа. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел республики.

Больше всего нарушителей задержали в киргизской столице — 82 человека. Восьмерых нарушителей задержали в городе Оше, четырех — в Сузакском районе Джалал-Абадской области, трех — в городе Джалал-Абаде и еще двух — в Кара-Сууйском районе Ошской области.

Самыми дисциплинированными оказались жители Ноокатского района Ошской области. Там не зарегистрировано ни одного нарушителя комендантского часа.

Нарушителей доставляли в территориальные органы внутренних дел, где с ними провели профилактические беседы и предупредили об ответственности за несоблюдение режима чрезвычайного положения и комендантского часа. Утром всех задержанных отпустили по домам.

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