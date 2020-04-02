Бишкек, , 11:21 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о проведении конституционного референдума с вопросом о том, какую форму государственного управления страной предпочитают граждане — президентскую или парламентскую. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

В роли автора этой законодательной инициативы выступил депутат Курманкул Зулушев.

По его мнению, провести такое голосование необходимо потому, что «если форма государства не будет соответствовать своему содержанию, то это негативно отразится на дальнейшем развитии государства».

Парламентарий предлагает назначить референдум на 4 октября 2020 года, то есть провести его одновременно с выборами депутатов парламента Киргизии.

По словам Зулушева, это позволит сэкономить бюджетные деньги, обеспечит большее количество наблюдателей, а также даст политическим партиям, участвующим в парламентских выборах, возможность подробнее выразить свою позицию при выборе формы госуправления.

Напомним, что в настоящее время в Конституции Киргизии закреплена парламентская форма государственного управления страной — разновидность госуправления с перевесом полномочий в пользу парламента.