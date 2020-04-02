Бишкек, , 11:20 — REGNUM За минувшие сутки медики диагностировали заражение коронавирусной инфекцией еще у пяти жителей Киргизии. Об этом сегодня, 2 апреля, на брифинге заявил заместитель начальника республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Касымбек Мамбетов.

Таким образом, в республике выявлено в общей сложности 116 инфицированных. Пятеро из них уже выздоровели и были выписаны из больниц.

Новые случаи заражения зафиксированы в Ноокатском районе Ошской области — два человека, в городе Кызыл-Кие в Баткенской области — два человека и в городе Оше — один человек.

Также представитель минздрава сообщил о том, что пятеро заболевших находятся в тяжелом состоянии и переведены в реанимационные отделения местных больниц.

Мамбетов уточнил, что сейчас в обсервации находятся 1 928 киргизстанцев, контактировавших с зараженными.

По его словам, за минувшие сутки в Киргизии тест на коронавирусную инфекцию сдали свыше тысячи человек, а за всё время в республике проведено более 9,6 тысячи таких исследований.