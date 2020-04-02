Бишкек, , 11:19 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Аиды Исмаиловой на пост вице-премьер-министра, курирующего социальную сферу. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что ее предшественницу — Алтынай Омурбекову сняли с этой должности по требованию совета безопасности республики. Поводом для увольнения послужила недостаточная, по мнению членов совбеза, работа по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

ИА REGNUM напоминает, что до назначения на пост вице-премьер-министра Аида Исмаилова была депутатом парламента Киргизии и членом парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

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