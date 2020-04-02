Москва, , 11:10 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что разделяет чувства граждан, выступающих против оказания помощи по борьбе с коронавирусом другим странам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.

«Мы всегда выступали против любой помощи за границу, потому что все эти средства нам самим нужны здесь и сейчас. Все ведь видят, что нам ведь не хватает масок, люди из подручных средств шьют их, в аптеках не купишь», — рассуждает Жириновский.

Получается, что страна экстренно мобилизует промышленность, чтобы хотя бы с собственными нуждами справиться, но часть из этого идет на помощь другим.

«Вот граждане и негодуют, и мы разделяем их чувства», — отметил депутат Госдумы.

Он сослался на данные опросов, в соответствии с которыми 20% граждан РФ согласны на предоставление Италии, США и другим странам помощи в связи с коронавирусной пандемией, а 80% — против.