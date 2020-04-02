Коронавирус Sars-cov-2 продолжает распространяться по России. За трое суток (с 30 марта по 2 апреля) число выявленных людей, зараженных вирусом, увеличилось на 1712 и достигло 3548. 30 больных умерло, 235 — выздоровело.

Федеральный и региональные бюджеты продолжают вливать деньги в поддержание экономики, российская промышленность наращивает производство медицинского оборудования, средств защиты и обеззараживающих веществ.

Москва и регионы продолжают ужесточать меры по противодействию распространения вируса. Часть регионов начала внедрять системы контроля передвижения граждан, с использованием пропусков и QR-кодов, необходимых для выхода на улицу.

Отдельные регионы демонстрируют изоляционистские приёмы борьбы с заразой — районные власти в Бурятии перекрыли дорогу регионального значения «Шергино-Оймур-Заречье», в Чечне с 5 апреля планируют полностью закрыть границы для въезда и выезда. Несколько регионов России огранили продажу алкоголя.