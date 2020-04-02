В Красноярске и Норильске откроются лаборатории для диагностики COVID-19
Ещё четыре лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции откроются в Красноярском крае. Об этом сообщили 2 апреля в региональном министерстве здравоохранения.
Лаборатории откроются в Красноярске и Норильске. В краевой столице исследования будут проводиться в перинатальном центре, Центре лабораторных технологий «АБВ», Федеральном Сибирском научно-клиническом центр Федерального медико-биологического агентства. В Норильске — в Норильской межрайонной детской больнице.
Режим работы новосибирского транспорта хотят изменить из-за коронавируса
Пассажиропоток пассажирского транспорта Новосибирска упал в среднем на 70%. Сейчас городской общественный транспорт работает по режиму выходного дня. Такие данные сообщил мэр муниципалитета Анатолий Локоть на пресс-конференции сегодня, 2 апреля.
«Этот режим предусматривает определённое сокращение количества транспортных единиц — не потому, что мы пытаемся на этом сэкономить, таков режим, — уточнил градоначальник. — Нет распоряжений отправки кого-то в отпуск и тем более увольнений. Задача, хоть и в сокращённом режиме, в режиме выходного дня, обеспечивать устойчивую, бесперебойную работу пассажирского транспорта на территории Новосибирска. Не исключено, что будет изменён, в том числе, и временной период работы транспорта — в сторону его сокращения. Есть примеры на территории страны, когда сокращается режим работы того же метрополитена, горэлектротранспорта — до 22:00, местами до 21:00. Сейчас мы работаем с министерством транспорта Новосибирской области и такие предложения рассматриваются».
Депутат Госдумы нашёл в астраханском магазине «золотой» чеснок
Чеснок по цене 743 рубля за килограмм предлагают купить жителям Астраханской области. Фото с таким ценником опубликовал в своей соцсети депутат Госдумы от Астраханской области Олег Шеин («Справедливая Россия»). По словам Шеина, фото с ценниками из гастронома «Михайловский» ему прислали жители региона. Килограмм чеснока там стоит 743 рубля, килограмм лимонов — 765 рублей.
Депутат Госдумы обратился в УФАС с просьбой организовать проверку торговой точки. По словам Шеина, гастроном принадлежит депутату Астраханской областной думы.
4,7 тыс. человек в Ростовской области остались под наблюдением медиков
В Ростовской области более 4,7 тыс. человек остались под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. Большинство из них находятся на самоизоляции.
На Ставрополье увеличилось до 11 число заразившихся коронавирусом
В Ставропольском крае за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек. Ещё девять человек находятся в ожидании — их анализы направлены для проверки в Новосибирск.
В Калининградской области за сутки выявлено 7 новых случаев коронавируса
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Калининградской области за сутки выросло на 7 новых пациентов, сообщает федеральный штаб. По всей области суммарно коронавирус нового типа диагностирован у 17 человек.
Локоть: потери для бюджета Новосибирска от COVID-19 будут серьёзными
Возможные потери для бюджета Новосибирска от остановки стройплощадок будут серьёзными, считает мэр города Анатолий Локоть.
«Оценить масштабы этих потерь мы пока не можем. Я наметил специальное совещание и по моему поручению сегодня наши финансисты и экономисты просчитывают ситуацию от введённых мер, потому что остановлена предпринимательская деятельность, предписано вводить определённые льготы на малый бизнес, на арендаторов, в целом на тех людей и организаций, которые ведут предпринимательскую деятельность на территории города. А это немалая часть от налогов и от арендной платы за землю, за собственность, — сказал Локоть. — Уже сегодня понятно, что эти потери будут. Каковы размеры, будущее покажет. Всё зависит от того, как будет развиваться ситуация. То есть, насколько долго продолжится этот режим остановки и самоизоляции».
Алтайские туристы, прилетевшие в Новосибирск из Бангкока, ушли на карантин
Авиарейсом из Таиланда в Новосибирск вернулись 17 алтайских туристов. Но в Алтайский край они попадут только после 14-дневного карантина в оздоровительных центрах соседней столицы. Как следует из данных оперативного штаба Алтайского края по ситуации COVID-19, обсерватории для профилактики коронавирусной инфекции развёрнуты на базе «Обских зорь» и «Лунного камня». Помещённым под карантин обеспечена охрана.
Глава Самарской области поработал оператором горячей линии по коронавирусу
Звонки на горячей линии принимал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 1 апреля на своей странице в социальной сети.
По его словам, 1 апреля он поработал в роли оператора контакт-центра и отвечал на вопросы местных жителей по коронавирусной инфекции.
Глава региона отметил, что от жителей поступает много вопросов о том, как в условиях самоизоляции посещать медицинские процедуры. Поэтому он дал поручению руководству областного министерства здравоохранения решить вопрос о выдаче пациентам соответствующего документа, чтобы они могли беспрепятственно посещать лечебные процедуры. ⠀
Рязанцам выдают автомобильные пропуска для передвижения через интернет
Автомобильные пропуска для передвижения в период ограничений из-за коронавирусной инфекции начали выдавать в Рязанской области. Получить их можно через единую технологическую платформу. Физическим лицам такие документы не нужны, за исключением тех, кто работает в режиме повышенной готовности.
В Зауралье на родителей безнадзорных детей составлено 40 протоколов
В Курганской области составлено 40 административных протоколов на родителей, чьи дети в период самоизоляции находились на улице без сопровождения взрослых. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Кроме того, сотрудники полиции проводят профилактические беседы с гуляющими по улицам без острой необходимости взрослыми. Информационная работа ведётся на городских автодорогах. Составлено 16 протоколов на таких нарушителей режима самоизоляции.
Проднаборы школьника в Петербурге выдадут родителям в масках
Петербургские родители должны будут обзавестись медицинскими масками, чтобы получить продуктовый набор на школьника. По крайней мере, такое требование содержит распоряжение комитета по образованию Санкт-Петербурга, которым утвержден порядок выдачи наборов.
Ещё два жителя Ростовской области жду результатов теста на коронавирус
В Ростовской области ещё два потенциальных носителя коронавирусной инфекции находятся в ожидании результатов исследований.
Эксперт об ограничениях в регионах из-за COVID: либо эпидемия, либо кризис
Комментируя ИА REGNUM ситуацию с угрозой распространения коронавирусной инфекции в регионах России, омский политолог Андрей Рудаков заявил о том, что меры по ограничению передвижения населения в сложившейся ситуации необходимы. Однако, по его оценкам, ни Омская область, ни Россия в целом не готовы к эпидемии.
Поток пассажиров метро Москвы уменьшился на 84%
В Москве на 84% сократилось число пассажиров метрополитена. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
Данные получены в 10:00, они сравниваются с аналогичным периодом 2019 года.
Сократился трафик пассажиров в наземном транспорте — на 75%, в пригородных электропоездах — на 67%, в автобусах, приезжающих в столицу из Подмосковья — на 84%.
Уменьшились поток пассажиров такси, пользователей каршеринга. На 89% снизилось число дорожно-транспортных происшествий.
Сотрудник онкоцентра им. Блохина сдал положительный тест на коронавирус
Заражение коронавирусом нового типа подтвердилось у одного из сотрудников центра онкологии имени Николая Блохина в Москве. Об этом говорится в распространённом 2 апреля сообщении пресс-службы учреждения.
Новые случаи коронавируса в Ленобласти обнаружены в крупных поселениях
В Ленинградской области за сутки обнаружено 11 новых заражений коронавирусной инфекции, большинство заболевших проживают в крупных населенных пунктах Подпорожского и Всеволожского районов.
Сотни алтайских компаний перешли на доставку продовольствия по заказам
В Алтайском крае, где введён режим самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавируса, закрыты все точки общественного питания, рестораны и бары. В этих условиях выживать бизнесу приходится за счёт перехода на обслуживание клиентов на дому по предварительным заказам.
В Ростовской области оценили состояние заболевших COVID-19
Врачи оценили состояние здоровья заболевших коронавирусной пневмонией жителей Ростовской области.
В Липецкой области выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
В Липецкой области ко 2 апреля подтверждено четыре новых случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в регионе возросло до 12.
У 35 жителей Карелии подозревают коронавирус
У 35 жителей Республики Карелия подозревают новую коронавирусную инфекцию, при этом условно положительный тест получен лишь у четырех человек. По официальным данным, подтвержденого заражения инфекцией в республике нет ни у кого.
В Нижегородской области выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусом
В Нижегородской области подтверждено 13 новых случаев заражения коронавирусом. По словам губернатора Глеба Никитина, большое число заражений — не результат одного дня, процесс подтверждения диагноза — достаточно длительный.
В Москве за сутки подтверждено заражение коронавирусом 595 человек
За минувшие сутки в Москве подтверждено 595 новых случаев коронавируса. Об этом 2 апреля сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Всего в России подтверждён 771 случай заражения за сутки. Они зафиксированы в 29 регионах. При этом Москва по степени заражения является явным лидером. Второе место у Московской области — 43 случая заражения.
Жириновский разделяет негодование выступающих против гумпомощи США и Италии
Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что разделяет чувства граждан, выступающих против оказания помощи по борьбе с коронавирусом другим странам, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Коронавирус существенно замедлил пассажирское сообщение на Алтае
В Алтайском крае, в связи с мировой эпидемией коронавируса, с 17 марта и до особых указаний приостановлено курсирование прямых международных пассажирских поездов. Грядут сокращения в авиаперевозках.