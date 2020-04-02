Москва, , 11:03 — REGNUM В Госдуме осудили обстрел Киевом Донбасса на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ЛНР заявляет о регулярном обстреле со стороны Украины у линии соприкосновения. Депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») считает, что Киев фактически возобновляет горячую фазу агрессии.

«Киев фактически возобновляет горячую фазу вооруженной агрессии против мирных граждан народных республик Донбасса. Это кровавый и людоедский «пир во время чумы» по-бандеровски», — отметил Журавлёв в Facebook.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

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