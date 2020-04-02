Сеул, , 10:57 — REGNUM Около 1000 граждан Южной Кореи вернутся на родину спецрейсами из Индии и Непала. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольств и авиакомпании Korean Air.

По их словам, 5 апреля из Нью-Дели самолётом южнокорейской авиакомпании вылетят на родину 230 южнокорейцев.

Отмечается, что после 12 апреля в случае необходимости представители посольства Южной Кореи в Индии планируют организовать второй чартерный рейс для эвакуации сограждан.

В настоящее время представители генерального консульства Южной Кореи в Мумбае работают на получением разрешения на организацию специального рейса для эвакуации граждан своей страны.

Известно, что в связи с распространением коронавируса, компания Korean Air, выполнявшая перелеты по маршруту Нью-Дели — Инчхон (семь раз в неделю) и Мумбаи — Инчхон (три раза в неделю), приостановила полёты в данные страны с начала марта.

В индийском городе Ченнаи, где расположены заводы Hyundai Motor и Samsung Electronics, представители Ассоциации южнокорейцев в Индии решили самостоятельно зафрахтовать чартерный самолет для эвакуации 530 сограждан. Рейсы будут организованы 12 и 13 апреля.

Между тем, 10 апреля южнокорейская компания Korean Air организует специальный рейс для эвакуации 160 южнокорейцев из Непала.

По состоянию на утро 2 апреля, в Индии подтверждено 1 834 случая заражения коронавирусом, в Непале — пять случаев.

В настоящее время представители Ассоциаций южнокорейцев в странах Южной Азии, таких как Шри-Ланка, Пакистан и Бангладеш, изучают вопрос о необходимости организации чартерных рейсов для эвакуации.