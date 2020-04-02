Джакарта, , 10:52 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто обсудил по телефону с министром обороны США Марком Эспером ситуацию вокруг коронавируса, сообщает Antara.

Стороны выразили сочувствие в отношении проблемы COVID-19 в каждой стране.

«Необходимо тесное сотрудничество между странами, и, надеюсь, в другое время можно будет серьезно обсудить вопрос о том, как лучше построить оборонное сотрудничество между США и Индонезией», — заявил Прабово Субианто.

Издание отмечает, что во время пандемии коронавируса Прабово Субианто активно налаживает связи с министрами обороны других стран, чтобы иметь возможность обмениваться информацией и совместно бороться с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии вступил в силу запрет на въезд в страну из-за вспышки коронавируса.

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