Амстердам, , 09:58 — REGNUM Голландский прокурор Фред Вестербеке, курировавший дело MH17, удостоен звания Командора Орден Оранских-Нассау. Поводом стал его переход на другую работу. С 1 апреля Вестербеке возглавляет полицию г. Роттердам.

С 2014 г. Вестербеке был старшим прокурором. В этой должности он, в частности, отвечал за расследование дела MH17. С инициативой о награждении выступила группа родственников жертв катастрофы с малайзийским «Боингом».

Во время вручения ордена министр юстиции Ферд Граппергаус заявил, что Вестербеке сделал для родственников всё, что мог.