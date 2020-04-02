Сеул, , 09:29 — REGNUM Специальные представители Южной Кореи и США по КНДР провели 2 апреля телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, диалог состоялся по инициативе заместителя госсекретаря США Стивена Бигана.

Известно, что в рамках переговоров специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун и Стивен Биган обменялись оценками ситуации на полуострове и обсудили пути сотрудничества для достижения прогресса в денуклеаризации и установлении мира в регионе.

Также представители двух стран договорились продолжить обсуждение северокорейской ядерной проблемы, продолжая борьбу с коронавирусом нового типа.