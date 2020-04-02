Санкт-Петербург, , 09:30 — REGNUM Власти Ленинградской области прекратили тестирование на коронавирус лиц, не имеющих симптомов ОРВИ или дополнительных показаний для проверки, а также отозвали мобильные лаборатории, которые принимали всех желающих сдать анализы на COVID-19.

«С 1 апреля сдача биоматериала для всех желающих приостановлена, но сдать анализ можно будет на дому», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметили в областном комитете по здравоохранению, из 1500 анализов, проведенных ранее без наличия показаний, не оказалось ни одного положительного на коронавирус. При этом время и ресурсы на их проведение были затрачены существенные.

Работа мобильных пунктов в Девяткино и Кудрово прекращена также в связи с тем, что в очередях к ним люди не соблюдали мер предосторожности: например, приходили с симптомами ОРВИ без масок, не сохраняли дистанцию.

«Мы не ограничили прием анализов, а убрали очереди. Теперь жители региона смогут пройти тест на COVID-19 по назначению врача. Если есть подозрения или симптомы — вызывайте врача на дом», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

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Как сообщало ИА REGNUM, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, у чуть более 20% пациентов, у которых было подтверждено заражение коронавирусом, не наблюдается никаких симптомов заболевания.

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