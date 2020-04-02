Вашингтон, , 09:31 — REGNUM Иранский диссидент Масуд Молави Варджанани был убит в Стамбуле в 2019 году при участии иранской разведслужбы, полагают власти США. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник в Белом доме.

В ранее опубликованном агентством материале говорилось, что причастность спецслужб Ирана к убийству диссидента подтвердили два представителя властей Турции. Они уточнили, что Варджанани погиб в результате инцидента, спровоцированного двумя сотрудниками посольства Ирана, которые работают на разведку. Варджанани до отъезда в Турцию был сотрудником иранского минобороны, он занимался кибербезопасностью.

Госсекретарь США Майкл Помпео назвал версию о причастности иранских дипломатов к убийству Варджанани беспокоящей, но правдоподобной. В своём микроблоге в Twitter он написал 1 апреля, что задачи иранских «дипломатов» — террор, убийства и взрывы. За последние десять лет в Европе было совершено множество таких акций, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Иран готовит атаки на американские военные базы в Ираке. Он пригрозил Тегерану, что за такими действиями последует серьёзная расплата.

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