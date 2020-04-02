Париж, , 09:18 — REGNUM Муниципальные выборы во Франции могут перенести на октябрь, сообщает Le Point.

Издание отмечает, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует отложить второй тур муниципальных выборов до октября.

Ожидается, что глава государства обсудит эту идею с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном и председателем Сената Франции Жераром Ларше в Елисейском дворце в четверг, 2 апреля.

Ранее власти Франции перенесли проведение второго тура муниципальных выборов на 21 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Франции работает над различными сценариями выхода из самоизоляции.

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