Вашингтон, , 09:14 — REGNUM За период с начала пандемии нового типа коронавируса из разных стран мира были возвращены в Соединённые Штаты почти шесть тысяч американских дипломатических работников и членов их семей. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Госдепартамента США Чарльз Розенфарб.

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«Мы эвакуировали около шести тысяч американских дипломатов и членов их семей с начала этого года ещё в январе, — уточнил Розенфарб. — В основном сначала из Китая, а затем из других стран по всему миру».

Он уточнил, что массовые отъезды дипломатов связаны с прямыми рисками на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Координатор Госдепа добавил, что эвакуации проводились из всех регионов.

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«Думаю, наибольшее число было из Европы», — сказал Розенфарб, при этом не сумев предоставить данные в цифрах.

По его словам, все американские посольства и дипмиссии в состоянии выполнять основные операции.

«На сегодняшний день полностью закрыты только два пункта. Один из них — во Владивостоке, все службы и персонал были переведены в Москву. Другой — в Ухане», — добавил Розенфарб.

Как сообщало ИА REGNUM, количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 215 417, из них 5116 — смертельные. По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 1 апреля, большая часть погибших от коронавируса приходится на город Нью-Йорк — 1374 человек.

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