Сеул, , 09:00 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва провела 1 апреля телефонный разговор с кувейтским коллегой Ахмедом Насером ас-Сабахом, с которым обсудила ситуацию с коронавирусом и снятие ограничительных мер для южнокорейских бизнесменов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, данный разговор состоялся по инициативе главы МИД Кувейта. Ахмед Насер ас-Сабах отметил, что Кувейт готов сделать исключение для бизнесменов при условии сдачи теста на коронавирус до и после въезда в страну. Он также высоко оценил усилия и меры правительства Южной Кореи, направленные на борьбу с распространением коронавируса, и обратился с просьбой оказать поддержку с обеспечением тест-системами и поделиться опытом борьбы с COVID-19.

В свою очередь, глава МИД Южной Кореи выразила благодарность за помощь южнокорейским бизнесменам и добавила, что надеется на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

Отмечается, что представители двух стран договорились укрепить всестороннее партнерство и расширить сотрудничество в области здравоохранения.