Уфа, , 08:50 — REGNUM Четыре туриста вернулись в Башкирию из Индии. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает ИА «Башинформ».

По информации журналистов, туристы прилетели рейсом авиакомпании «Аэрофлот» через Москву. Их возвращение домой курировал лично глава Башкирии Радий Хабиров.

Отмечается, что туристы ездили в Индию организованной группой. Четыре туриста опоздали на свой рейс «Аэрофлота», поскольку до 15 апреля в Индии остановлена работа общественного транспорта и добраться до аэропорта было очень сложно.

Туристы попросили помощи через социальные сети, поскольку обстановка в Индии с каждым днем все ухудшалась. Просьбу о помощи уфимцев в социальных сетях отследила автоматизированная система распознавания обращений «Инцидент-менеджмент», которая работает в регионе с 2018 года. После этого к решению данного вопроса присоединились республиканские власти.

Госкомитет по внешним экономическим связям Башкирии помог забронировать билеты на другой рейс «Аэрофлота». Сообщается, что в настоящий момент прибывшие в Башкирию туристы находятся на режиме самоизоляции по месту своего жительства.

Отмечается, что на текущий момент в Индии продолжают оставаться 78 российских граждан, проживающих на территории Башкирии.