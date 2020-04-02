Париж, , 08:26 — REGNUM Пресс-секретарь президента Франции Сибет Ндиай заявила, что правительство «работает над различными сценариями выхода из самоизоляции», сообщает Le Figaro.

«Мы видим это в странах, где эпидемия началась раньше, чем у нас, возникает много вопросов о том, как мы должны организовать выход из самоизоляции», — отметила Сибет Ндиай.

По ее словам, правительство пока не может сказать, когда этот кризис закончится.

На данный момент Франция официально ввела режим самоизоляции до 15 апреля. Однако власти уже предупредили, что этот срок может быть продлен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп поднял вопрос о «добровольном» отслеживании граждан с помощью мобильных телефонов.

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