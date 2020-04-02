Киев, 2 апреля 2020, 08:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может вновь возглавить студию «Квартал 95» после завершения срока президентства, заявил актёр студии Евгений Кошевой 1 апреля в интервью изданию «Украинская правда».
Кошевой сообщил, что уход Зеленского негативно повлиял на работу студии:
Он отметил, что после того, как Зеленский стал президентом, гонорары участников студии не увеличились.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Кошевого рассматривали в качестве кандидата на его должность, но актёр отказался идти в политику.
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