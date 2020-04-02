Киев, , 08:30 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский может вновь возглавить студию «Квартал 95» после завершения срока президентства, заявил актёр студии Евгений Кошевой 1 апреля в интервью изданию «Украинская правда».

«Он придёт на должность, которую занимал до президентства — художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность», — рассказал он.

Кошевой сообщил, что уход Зеленского негативно повлиял на работу студии:

«Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему».

Он отметил, что после того, как Зеленский стал президентом, гонорары участников студии не увеличились.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что Кошевого рассматривали в качестве кандидата на его должность, но актёр отказался идти в политику.

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