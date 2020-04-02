Париж, , 08:02 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуар Филипп поднял вопрос о «добровольном» отслеживании граждан с помощью мобильных телефонов, чтобы лучше бороться с эпидемией коронавируса, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что этот метод, используемый в некоторых странах, таких как Сингапур, запрещен во Франции по причинам защиты личных свобод.

«Мы могли бы, возможно, на основе добровольного обязательства использовать эти методы для лучшего отслеживания распространения вируса и контактов, каждого, но у нас нет правового инструмента», — отметил глава правительства.

«Добровольное отслеживание — это вопрос, который все еще остается открытым на данном этапе», — добавил Эдуар Филипп.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции представитель профсоюза «Рабочая сила» Ив Вейриер призвал повысить зарплату курьерам и кассирам.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции призвали повысить зарплаты курьерам и кассирам