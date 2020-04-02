Симферополь, , 07:57 — REGNUM Выпады из Евросоюза относительно запрета на продажу земли в Крыму не имеют никакого смысла, заявил 2 апреля журналистам глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

«Вся эта критика и заявления бессмысленны. Наша страна не нуждается в признании Евросоюзом указов президента России», — объяснил он.

По его словам, введенные президентом РФ Владимиром Путиным ограничения будут стимулировать деловую активность на территории полуострова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в соответствии с указом Путина, в России расширен перечень приграничных территорий, на которых иностранные лица и лица без гражданства не могут владеть земельными участками. В него вошли 11 районов и восемь городов Крыма, а также муниципальные образования Севастополя. Указ раскритиковали во внешнеполитической службе Евросоюза.

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