Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Китайские власти якобы скрыли масштабы распространения коронавируса в своей стране, пишет Bloomberg, ссылаясь на доклад американской разведки, направленный президенту США Дональду Трампу.

По мнению источников, Пекин намеренно занижал цифры заболевших и умерших после заражения коронавирусом. Такие же подозрения у разведки возникли в отношении Ирана, Индонезии, России и Северной Кореи. Впрочем, никаких аргументов в пользу высказанных подозрений источники не привели.

Напомним, в конце прошлой недели США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. По данным на 1 апреля, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране достигло 215 417, из них 5116 — смертельные.

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