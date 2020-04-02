Киев, , 06:56 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сможет вернуться в «Квартал 95» после окончания срока его полномочий, заявил актёр и один из руководителей студии Евгений Кошевой в интервью «Украинской правде».

«Он придет на должность, которую занимал до президентства, — художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность», — сказал Кошевой.

Он добавил, что до своего избрания Зеленский выполнял в студии сразу несколько обязанностей, поэтому после его ухода коллектив «немного потерял».

Напомним, Зеленский был избран президентом Украины весной 2019 года. Во время предвыборной кампании он заявлял о том, что планирует быть главой государства только один срок.

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