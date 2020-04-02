Каракас, , 06:45 — REGNUM Власти Венесуэлы готовы оказать помощь Соединенным Штатам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, сообщает пресс-служба венесуэльского МИД.

«Надежные антинаркотические институты Венесуэлы готовы к любому необходимому сотрудничеству и координации, чтобы сдерживать прогресс незаконного оборота наркотиков и организованной преступности в регионе», — говорится в заявлении.

В МИД Венесуэлы поприветствовали инициативу США начать полномасштабную антинаркотическую операцию для защиты своих границ. Однако Каракас выразил недовольство тем, что Вашингтон использует это как предлог для усиления давления на Венесуэлу.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля президент США Дональд Трамп объявил о масштабной антинаркотической операции в Западном полушарии. В ней примут участие, помимо США, представители 22 государств.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп объявил о начале антинаркотической операции в Западном полушарии