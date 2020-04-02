Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Власти США пока не могут подтвердить достоверность цифр о распространении коронавируса в Китае, сообщил 1 апреля журналистам помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

«К сожалению, мы не можем подтвердить поступающие из Китая цифры, нет возможности», — сказал чиновник.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщал, что у него налажен диалог с председателем КНР Си Цзиньпином, однако насколько достоверны предоставляемые Пекином цифры, он не знает.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом в Китае с момента вспышки достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3312 умерли.

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