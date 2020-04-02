Токио, , 05:29 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может перенести запланированный на май визит в Россию, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском правительстве.

По его данным, японская сторона в настоящее время рассматривает вопрос о переносе визита главы правительства Японии в Москву с мая на более поздний срок. Ранее ожидалось, что Синдзо Абэ приедет в Москву в начале мая для участия в торжественных мероприятиях по случаю 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ принял решение не посещать одновременно со своим заместителем деловые встречи из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Отмечалось, что глава правительства и его заместитель будут по очереди посещать заседания.

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