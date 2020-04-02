Вашингтон, , 04:01 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готов обсудить со своим конкурентом экс-вице-президентом Джо Байденом ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах. Об этом американский лидер заявил в ходе брифинга в Белом доме.

«Да, конечно. Я бы хотел с ним поговорить», — заявил Трамп.

Трамп добавил, что, по его мнению, Байден является «хорошим парнем».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов передавать аппараты искусственной вентиляции легких другим странам для борьбы с коронавирусом. Тем временем, число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на территории Соединенных Штатов превысило 200 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп заявил о готовности США передавать аппараты ИВЛ другим странам