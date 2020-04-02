Вашингтон, , 03:29 — REGNUM Россия и Соединенные Штаты неоднократно предоставляли друг другу гуманитарную помощь в сложные времена и продолжат это делать в будущем, заявила официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус на брифинге.

«Это время для совместной работы, чтобы победить общего врага, который угрожает жизни всех нас», — заявила она.

По словам Ортагус, Соединенные Штаты не могут в одиночку бороться с коронавирусом во всем мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском Нью-Йорке приземлился самолет ВКС России с гуманитарным грузом. Россия поставила Соединенным Штатам медицинское оборудование, аппараты ИВЛ и средства индивидуальной защиты для медработников.

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