Рига, , 02:52 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Латвии Кристине Берзиня сообщила, что если правительство продлит введённый из-за пандемии Covid-19 режим ЧС ещё на три месяца, как об этом уже писало сегодня ИА REGNUM, то дата внеочередных выборов в Рижскую Думу отложенная на 2 мая 2020 опять будет перенесена, информировал портал LSM.

Последний срок на который можно назначить выборы в Рижскую Думу это пятое сентября 2020 года. Также по словам председателя ЦИК выборы в столичную управу можно провести вместе с выборами в Сейм в следующем году, или позволить голосовать по почте.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.