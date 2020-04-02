Вашингтон, , 02:35 — REGNUM Соединенные Штаты намерены продолжать политику максимального давления на законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его правительство, заявил помощник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен на брифинге в Белом доме.

Николас Мадуро и Дональд Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он сообщил, что масштабная операция США по борьбе с наркотиками в Западном полушарии является смелым решением американского лидера Дональда Трампа.

«Это сократит финансовую поддержку наркотрафика, снабжающего режим Мадуро», — добавил О'Брайен.

По его словам, США намерены продолжить давление на Венесуэлу и привлечь к ответственности Мадуро за якобы получение выгоды от наркотрафика.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон подготовил план создания в Венесуэле «переходного правительства», который позволит «дать шанс демократии» в Боливарианской Республике. В свою очередь, МИД Венесуэлы подчеркнул, что в Боливарианской Республике уже есть демократия.

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