Нью-Йорк, США, , 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.

«Не на что тут смотреть. Всего лишь российский военный самолет приземлился в JFK (аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке — прим. ИА REGNUM) с 60 тоннами медицинской помощи для поддержки Америки в борьбе с COVID-19», — заявил бывший дипломат Бретт МакГерк.

Один из источников агентства утверждает, что отправка гуманитарного груза связана с недавним разговором президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Ожидается, что гуманитарную помощь сначала проверят на соответствие требованиям управления США по контролю за продуктами и лекарствами.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 апреля самолет ВКС России с медицинским оборудованием и средствами защиты вылетел в США. Ранее Россия предложила Соединенным Штатам оказать помощь в связи с эпидемией коронавируса нового типа на территории США.

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