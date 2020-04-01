Донецк, , 23:50 — REGNUM Двое мирных жителей погибли, 11 получили ранения в результате атак ВСУ по территории ДНР в течение минувшего месяца, сообщили 1 апреля в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным центра, с 1 марта по 1 апреля 2020 г. ВСУ нарушили режим прекращения огня 466 раз. В ДНР в результате атак ВСУ было повреждено 114 зданий.

«Выпущено 3756 боеприпасов общей массой 22,5 тонн, или 397 ящиков», — сообщили в СЦКК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 апреля ВСУ в ДНР атаковали Горловку и посёлок Каштановое.

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