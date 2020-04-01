Тегеран, , 22:38 — REGNUM Агрессия против Ирана под предлогом того, что он якобы хочет напасть на военные базы США в Ираке, обернётся для Соединённых Штатов большими проблемами, сообщил 1 апреля журналистам глава центра стратегических исследований армии Ирана Ахмад Реза Пурдастан.

Комментируя заявление американского президента Дональда Трампа о том, что Иран собирается сам или при помощи своих сил на Ближнем Востоке напасть на американские базы в Ираке, Пурдастан сказал:

«Если американцы совершат ошибку в Ираке, ответ не ограничится иракской территорией».

По его словам, в этом случае США не поздоровится, поскольку они не способы создать в Ираке такой военные фронт, который бы одолел Иран и его силы сопротивления.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп заявил 1 апреля, что к нему поступили сведения о планах Ирана атаковать военные базы США в Ираке. Он сказал, что в этом случае Иран поплатится.

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