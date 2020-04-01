Бишкек, , 22:24 — REGNUM Новым министром здравоохранения Киргизии стал Сабиржан Абдикаримов. Как сообщает пресс-служба главы государства, указ о его назначении на этот пост подписал президент Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, что прежнего главу минздрава Космосбека Чолпонбаева уволили за слабую работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции — по рекомендации Совета безопасности страны.

ИА REGNUM напоминает, что до назначения на пост министра здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов занимал должность директора Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций.