Тегеран, , 08:55 — REGNUM 1 апреля посол Ирана в Сербии Рашид Хассанпур заявил, что санкции против Ирана нацелены на нанесение вреда общественному здоровью и одновременно доказали, что заявления США о поддержке иранского народа — всего лишь игра для того, чтобы ввести мировое общественность в заблуждение.

В своем послании иранцам, проживающим в Сербии, Хассанпур высоко оценил их солидарность с иранцами в борьбе с коронавирусом, выразив надежду на то, что болезнь будет успешно ликвидирована при помощи общественной поддержки и использования ценных научных, исследовательских и административных ресурсов страны.

«К счастью, наша страна достигла приемлемых успехов в борьбе с пандемией», — отметил посол.

Выразив признательность иранским эмигрантам за то, что они с самого начала распространения вируса серьезно отнеслись к профилактическим и санитарным мерам, Хассанпур призвал продолжать сотрудничество в этом направлении.

«Успех в борьбе с таким вредителем, как коронавирус, требует единства и сотрудничества», — заявил посол.