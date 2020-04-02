Тегеран, , 08:58 — REGNUM 1 апреля министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что реализация плана социального дистанцирования начнется 8 апреля. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Говоря о планах массового обследования и социального дистанцирования для борьбы с коронавирусом, Намаки отметил, что социальное дистанцирование в настоящий момент необходимо для открытия в дальнейшем торговых, научных, культурных и религиозных центров.

Он подчеркнул, что на данный момент было обследовано 67 миллионов человек. «Это показывает доверие людей к системе здравоохранения как самой надежной системе предоставления медицинских услуг», — сообщил министр.

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 47 593 человека были заражены потенциально смертельным коронавирусом, 3 036 из которых погибли, а 15 473 человека выздоровели от этой болезни и были выписаны из медицинских центров.