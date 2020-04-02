Тегеран, , 09:04 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави посоветовал военной коалиции в Йемене вместо высказывания лживых заявлений обратить внимание на такие реалии, как сопротивление йеменцев военной агрессии и ненависть международного сообщества к Саудовской Аравии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 апреля.

Мусави сделал эти замечания в ответ на безосновательные заявления представителя военной коалиции в Йемене. Он отверг заявления о присутствии иранских экспертов в Йемене, а также ложные обвинения в адрес Исламской Республики. Ссылаясь на предложение генсека ООН об установлении перемирия на фоне борьбы с коронавирусом, Мусави призвал агрессоров соблюдать Стокгольмское соглашение и прекратить свои преступления и военные действия в Йемене.

Напомним, что ранее Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принял резолюцию 2451 в поддержку Стокгольмского соглашения о развертывании группы для осуществления наблюдения, а также установления перемирия в важных йеменских портах.