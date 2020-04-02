Тегеран, , 09:16 — REGNUM 1 апреля президент Ирана Хасан Рухани высоко оценил действия иранских вооруженных сил (ВС) по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери представил президенту Рухани доклад о мерах медицинского центра Имама Резы в борьбе с коронавирусом. Отвечая на доклад начальника Генерального штаба, Роухани отметил: «Работа вооруженных сил в этой критической ситуации высоко оценивается».

Ранее глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур заявил, что 47 593 человека были заражены потенциально смертельным коронавирусом, 3 036 из которых погибли, а 15 473 человека выздоровели от этой болезни и были выписаны из медицинских центров.

Иран предпринял многочисленные шаги (от закрытия школ и университетов до отмены культурных и религиозных собраний), чтобы остановить распространение этой болезни. По имеющимся данным, регулярно проводится тщательная дезинфекция общественных мест.