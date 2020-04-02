Тегеран, , 09:20 — REGNUM 1 апреля мэр Тегерана Пируз Ханачи заявил, что целью мероприятия, проходившего на башне Азади, было выразить солидарность иранского народа с людьми всего мира, которые сейчас борются с коронавирусом, и отметил, что в данный момент Иран борется с двумя вирусами: COVID-19 и санкциями. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Муниципалитет Тегерана показал на башне Азади 3D фотографии, выражая таким образом солидарность и сочувствие к другим людям в мире, борющимся с эпидемией коронавируса. Полагая, что Иран борется как с коронавирусом, так и с более жестким «санкционным вирусом», мэр Тегерана отметил:

«Мы показали, что продолжать санкции негуманно, а благородный народ Ирана находится сейчас под еще большим давлением».

«В любом случае в мире было предпринято много усилий по борьбе с этой пандемией», — заявил Ханачи.

Мэр также поблагодарил медицинский персонал за его успешные усилия и меры в области борьбы с коронавирусом. Помимо этого, Ханачи выразил надежду, что иранцам удастся справиться со всеми своими трудностями в такие тяжёлые дни в условиях жестоких санкций США.