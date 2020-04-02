Тегеран, , 09:24 — REGNUM 1 апреля директор института Пастера Исламской Республики Иран (ИРИ) Алиреза Биглари заявил, что благодаря масштабному производству в стране тест-наборов для выявления коронавируса, также известного как COVID-19, Иран готов экспортировать эти наборы в страны региона. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на пресс-конференции, Биглари рассказал журналистам агентства IRNA, что тест-наборы, которые сейчас используются в Иране, были проверены Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

«Если отбор проб будет сделан правильно, то тест будет верен более чем на 90%», — сообщил директор института.

По словам Биглари, пять наукоемких компаний производили наборы для выявления заражения внутри страны.

«Одна из этих компаний объявила, что будет производить 80 000 комплектов в неделю», — отметил он. Помимо этого, Биглари отметил наличие 90 лабораторий, работающих при министерстве здравоохранения Ирана и содействующих правительству в деле борьбы с коронавирусным заболеванием.