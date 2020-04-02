Тегеран, , 09:06 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани подверг критике американские санкции, охарактеризовав их как ложные, жестокие и незаконные. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 1 апреля.

«Американцы осознают тот факт, что коронавирус не связан с какой-либо одной страной», — сказал президент, выступая на заседании Кабинета министров. По его словам, все страны мира связаны и борются с COVID-19 как с глобальной проблемой. «К сожалению, американцы не извлекли уроков из этой опасной ситуации в мире», — отметил Рухани.

Далее он подчеркнул, что нынешняя ситуация является исторической возможностью для американских чиновников сойти со своего ложного пути и заявить, что «они ничего не имеют против иранцев». «Американцы всегда были против иранцев, однако нынешняя ситуация показала их враждебность лучше, чем когда-либо», — заявил иранский президент.

Президент Рухани высоко оценил людей за их сотрудничество и взаимодействие в соблюдении плана социального дистанцирования.

«К счастью, вспышка коронавируса пошла на спад во всех иранских провинциях», — подчеркнул президент.