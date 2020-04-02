, 09:21 — REGNUM 1 апреля официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что военные действия США в Ираке идут вразрез с заявленной просьбой иракского правительства, парламента и народа, что ведёт регион к состоянию дестабилизации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мусави также отметил, что власти США продолжают осуществлять данные шаги, в то время как генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш и международное сообщество потребовали прекратить любые военные, создающие напряженность меры на фоне вспышки коронавируса, известного как COVID-19.

Призывая руководство США не делать никаких шагов, создающих напряженность, Мусави также подчеркнул необходимость уважения воли иракского правительства и народа, а также вывода американских сил из страны.

Ранее секретарь Ассамблеи по определению государственной целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что любой военный акт США в Ираке напоминает действия ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По его словам, нет различия в том, совершается ли террор и агрессия правительством или террористической группировкой.

«США должны выйти из Ирака, иначе иракцы сами их выгонят», — отметил секретарь.