Ашхабад, , 22:03 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал институт министерства внутренних дел, ознакомившись с учебно-воспитательной работой и организацией практических занятий для студентов этого специализированного вуза. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер посетил учебные корпуса института МВД, а также тренировочные и спортивные залы его спорткомплекса.

После чего министр внутренних дел Мамметхан Чакыев продемонстрировал Бердымухамедову имеющуюся в распоряжении института МВД спецтехнику и современные образцы оружия.

В тире президент Туркмении пострелял по мишени, которую руководитель министерства внутренних дел пообещал поместить на почетное место в музее МВД.

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