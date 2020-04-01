Ашхабад, , 21:57 — REGNUM Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении запустило круглосуточную горячую линию по коронавирусной инфекции, передает «Информационный портал Туркменистана».

В ведомстве отмечают, что туркменистанцы могут позвонить на телефон горячей линии в любое время дня и ночи и задать врачам интересующие их вопросы о коронавирусе.

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Также медицинские работники смогут проконсультировать туркменистанцев по вопросам о санитарно-эпидемиологических и профилактических мерах противодействия инфекционным заболеваниям.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.

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