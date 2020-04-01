Бишкек, , 21:55 — REGNUM Депутат Автандил Кулбараков на заседании парламента предложил правительству привлечь к ответственности коменданта столицы Киргизии Алмазбека Орозалиева за то, что работники комендатуры торгуют спецпропусками, дающими право проезжать через санитарные блокпосты, передает 24.kg.

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По словам парламентария, он возмущен тем, что в то же самое время врачи и поставщики продовольствия вынуждены длительное время стоять в очереди перед комендатурой, ожидая, когда им выдадут спецпропуска.

В свою очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев пообещал разобраться в ситуации.

«Мы тоже слышали, что пропуска продаются, выдаются по блату. Дайте время, все приведем в порядок», — сказал глава правительства.

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